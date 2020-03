Belgio: dall'organismo dei Lama, un anticorpo contro il coronavirus

A lavoro 24 ore su 24, per scoprire come curare il coronavirus, in Belgio un'equipe di scienziati hanno annunciato la scoperta di un anticorpo presente nell'organismo del lama n grado di aggredire il Covid 19. Avviene all'Istituto fiammingo di ricerca in biotecnologia e si tratta di una scoperta che potrebbe finire per dare il colpo finale al fastidioso organismo.

"Potrebbe essere proprio il nostro anticorpo - spiega il dotto Xavier Selens - a neutralizzare il virus COVID19. Quello che abbiamo isolato è un anticorpo speciale e poco comune. Pensiamo che sia in grado di individuare il punto vulnerabile del virus che sembra essere attacabile da questo anticorpo animale".

La direzione di questo passo avanti, comunque, è quella dello sviluppo di un farmaco antivirale e non già di un vaccino. Mentre questi ultimi vengono infatti somministrati a soggetti sani, un eventuale farmaco prodotto a partire da questa scoperta permetterebbe a un soggetto già esposto all'aggressione del virus. di sviluppare difese immunitarie immediate

Secondo il team di ricercatori, , almeno un anno e mezzo sarà necessario a sviluppare e rendere fruibile questo tipo di trattamento antivirale.

Il consiglio alla cittadinanza dunque, nel frattempo resta sempre lo stesso: restate in casa, proteggetevi anche per chi - come gli scienziati in prima linea - non semre può farlo