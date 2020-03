Coronavirus in Spagna: ospedali pieni e scelte difficili

Vademecum per gli ospedali: "Priorità nelle cure a chi ha più possibilità di farcela"

Piegata dal Coronavirus e con i suoi ospedali prossimi al collasso, la Spagna si avvicina al momento di dover scegliere chi lasciar morire. Prediligere nelle cure chi ha più proababilità di sopravvivenza, il messaggio delle autorità sanitarie, nel momento in cui il Paese supera ormai i 20.000 casi e le 1.000 vittime.

Situazione critica a Madrid. Solo nella capitale un terzo dei contagi del Paese

"Alcune unità di cura sono prossime al punto di rottura - il bilancio del direttore centro coordinamento emergenze, Fernando Simon -. E' vero però al contempo che si stanno adottando numerose misure". Particolarmente sollecitate le strutture sanitarie di Madrid, che da sola conta ormai oltre 600 vittime e un terzo dei contagi totali. Per alleggerire la pressione, insieme ad alcuni hotel, anche gli spazi dell'IFEMA, la principale fiera commerciale della città, sono stati convertiti per consentire l'accoglienza dei malati. "Il peggio deve però ancora venire - ha messo in guardia il Ministro della Salute, Salvador Illa -. Il picco non è ancora arrivato".

Ospedali da campo e attesa del picco. Cronache dalla Francia

Picco atteso entro una decina di giorni in Francia, dove si accelera nella costruzione di un ospedale da campo, per alleggerire la pressione nei pressi di Colmar e Mulhouse: focolaio in Alsazia da cui è partita l'epidemia di un paese, ormai costretto a fare ricorso anche all'esercito, per contrastare oltre 12.000 contagi e più di 450 vittime. Si allunga intanto la lista dei dipartimenti che per precauzione chiudono l'accesso a parchi, foreste e spiagge, mentre lascia perplessi il mancato divieto di mercati all'aperto. Un caso che le autorità hanno spiegato con l'esigenza di conciliare le misure di sicurezza per il contenimento del virus, con l'esigenza di un paese e di un'attività economica che devono comunque continuare ad andare avanti. "I mercati all'aperto restano aperti e tollerati - ha spiegato ail sottosegretario agli interni Laurent Nunez - fintanto che rispettano le misure precauzionali obbligatorie".