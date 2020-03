Per salvare se stessa e gli amanti della musica techno che non possono più "fare after" in discoteca, la capitale della cultura underground europea, Berlino, ha lanciato un "club virtuale" dove i DJ si alternano in consolle in live streaming.

L'iniziativa si chiama United We Stream ed è nata il 18 marzo per "soccorrere i club di Berlino dalla quarantena". Partecipano club come il Watergate, Tresor, Salon Zur Wilden Renate e Sisyphos, che hanno dovuto chiudere i battenti venerdì 13 marzo.

Nessuna coda, partecipazione libera dalle 19 a mezzanotte, un locale diverso ogni volta. Questa sera, 20 marzo, per la terza serata apre virtualmente le sue porte il Kater Blau.

L'evento, in collaborazione con l'emittente franco-tedesca ARTE, è gratuito ma i fan possono donare un contributo dai 10 ai 30 euro al mese in cambio di un "biglietto virtuale". I fondi raccolti andranno a sostenere l'industria della musica locale (e i suoi 9mila lavoratori), messa a dura prova dalle misure restrittive per arginare il Covid-19. "Sono decine di migliaia gli artisti rimasti senza lavoro né stipendio, e molti luoghi che danno a Berlino parte della sua identità rischiano la rovina", si legge sul sito dell'iniziativa.

"In tempi di crisi, la cultura è sempre la prima ad andare in difficoltà. Sarebbe un'enorme tragedia se la scena musicale non dovesse sopravvivere al coronavirus", afferma Anja Caspary, direttrice musicale di radioeins.

Per restare a Berlino, sponda musica classica, l'Orchestra Filarmonica della città ha reso gratuitamente disponibile a tutti, fino al 31 marzo, il servizio di video streaming della sua "sala concerti digitale", con oltre 600 registrazioni effettuate nell'arco di un decennio.

Bonus:la playlist berlinese, su Spotify.