Coronavirus: Il lockdown del Belgio

Le strade a Bruxelles stanno per diventare molto meno frequentate.

Nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus, il Belgio ha introdotto alcune delle misure più severe al di fuori dell'Italia.

Il governo sta chiudendo bar, ristoranti e discoteche, cancellando eventi sportivi e chiudendo le scuole.

"Le lezioni sono quindi sospese. La supervisione dei bambini sarà garantita almeno per le persone che lavorano nell'assistenza sanitaria" ha dichiarato Sophie Wilmes, Premier del Belgio.

Contrariamente ai loro vicini francesi, gli asili nido rimarranno aperti. Ai lavoratori è stato chiesto di rimanere a casa o di fare turni.

Solo i supermercati e le farmacie manterranno il normale servizio.

Il primo ministro ha sottolineato che non è un lockdown in stile italiano. Ma le piccole imprese sono preoccupate per l'impatto.

"L'impatto sarà enorme. Prima di tutto, non sappiamo se saremo in grado di continuare solo con consegne da asporto e a domicilio. Questa è l'unica carta rimasta che abbiamo, ma se tutti lavorano da casa ... Non sappiamo se sarà sufficiente per pagare le spese. Perché l'affitto e i costi dell'elettricità sono fissi e non saranno inferiori" ha spiegato Martin, proprietario del negozio di bagel.

"Avrà un impatto molto negativo su di noi. Apparentemente, non avremo entrate per le prossime tre settimane. Non sappiamo se riceveremo aiuto e a quale livello. Spero che avremo un piccolo aiuto dallo Stato" ha ribadito Giuseppe proprietario di un caffè.

Le misure entrano in vigore da mezzanotte di questo venerdì fino al tre aprile.