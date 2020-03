Scontri tra manifestanti e polizia a Santiago del Cile, dove venerdì 7 marzo decine di migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro il presidente Sebastian Piñera e il suo governo.

