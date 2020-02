Russia: cortei contro la riforma costituzionale di Putin

Un fiume di gente per l'anniversario dell'omicidio di Boris Nemtsov a Mosca e non solo. La consueta manifestazione in ricordo del principale oppositore di Putin quest'anno ha una nuova forza. Gli organizzatori, incluso il leader dell'opposizione più importante del paese, Alexei Navalny, hanno chiesto un'affluenza di massa per mostrare a Putin che non deve pensare di poter rimanere al potere oltre il suo attuale mandato. I cambiamenti costituzionali proposti da Putin vengono visti come un escamotage per fargli mantenere il posto oltre il 2024. "No a Putin per l'eternità", "No all'usurpazione del potere" recitano alcuni cartelli. "La Russia senza Putin!" gridano in coro i manifestanti.

"Al potere con ogni mezzo"

Putin, che ha dominato la Russia per due decenni, a gennaio ha scatenato una tempesta politica, proponendo una revisione della Costituzione, le prime modifiche dal 1993. Gli analisti vedono il piano come l'inizio dei preparativi per la successione, mentre l'opposizione afferma che l'uomo forte del Cremlino vuole rimanere leader per tutta la vita. Putin è salito al potere come primo ministro nel 1999 sotto Boris Eltsin prima di diventare presidente nel 2000. Ha servito per due mandati consecutivi tra il 2000 e il 2008, prima di rimanere per quattro anni come primo ministro. È tornato al Cremlino nel 2012 per un mandato di sei anni recentemente ampliato ed è stato rieletto nel 2018. La Russia ha in programma di tenere un referendum sugli emendamenti costituzionali il 22 aprile.

Cosa dicono i sondaggi

Secondo il Levada Center, un sondaggista indipendente, un quarto dei russi sosterrà le proposte costituzionali, mentre il 56% ha dichiarato di non essere ancora sicuro del motivo per cui i cambiamenti fossero necessari. Il 44 percento ha anche affermato che Putin dovrebbe abbandonare il potere nel 2024, mentre il 45 percento ha dichiarato che dovrebbe rimanere.

Chi era Boris Nemtsov

Nato a Sochi nel 1959, Nemtsov ha studiato fisica prima di raggiungere la celebrità politica negli anni successivi al crollo dell'Unione Sovietica. È stato il governatore carismatico e liberale della regione di Nižnij Novgorod fuori Mosca dal 1991, da dove il presidente Boris Eltsin lo ha scelto per diventare primo vice premier nel 1997. Per molti, la mossa segnalò che Nemtsov era pronto a un giorno succedere a Eltsin come presidente. Tuttavia lasciò il governo nel 1998 quando la Russia precipitò nel caos dalla devastante crisi economica. Dopo che Putin prese il potere, Nemtsov divenne un forte critico del Cremlino e leader di spicco dell'opposizione liberale combattuta della Russia che si trovò sempre più messa da parte. Ha prodotto studi sulla corruzione ai massimi livelli dell'élite russa. Prima del suo omicidio, i sostenitori hanno affermato che stava preparando un rapporto che dimostra che le truppe russe stavano combattendo a fianco dei separatisti nell'Ucraina orientale. Il giorno in cui è stato ucciso, Nemtsov aveva invitato i russi a protestare contro il modo in cui Putin gestiva l'economia e l'annessione della Crimea dall'Ucraina nel 2014.

L'omicidio senza mandanti

Nemtsov, 55 anni, è stato colpito quattro volte mentre attraversava un ponte a due passi dal Cremlino. L'unica testimone dell'omicidio, la fidanzata ucraina di Nemtsov, Anna Duritskaya, ha affermato di non essere in grado di identificare l'assassino o il modello del veicolo usato per la fuga. Putin ha detto che l'omicidio è stato una "disgrazia" e ha promesso in una lettera alla madre di Nemtsov che gli assassini sarebbero stati consegnati alla giustizia. Ma i funzionari di Mosca sono stati criticati per non aver rilasciato i filmati delle telecamere di sicurezza dalla scena, alimentando la speculazione di un insabbiamento del Cremlino. Nel 2017, un tribunale ha dichiarato colpevole dell'omicidio un ex ufficiale delle forze di sicurezza della Cecenia e lo ha condannato a 20 anni di prigione. La corte ha stabilito che Zaur Dadayev ha sparato colpi mortali dopo essere stato pagato 15 milioni di rubli ($ 253.000). Altri quattro uomini del Caucaso settentrionale sono stati condannati per il loro ruolo, ma la famiglia e gli alleati di Nemtsov hanno insistito sul fatto che le autorità non sono riuscite a consegnare alla giustizia le menti degli omicidi. Hanno criticato gli investigatori per non aver studiato i legami tra Dadayev e il leader ceceno Ramzan Kadyrov, accusati da attivisti per i diritti di avere la responsabilità di altri omicidi tra cui quello della giornalista Anna Politkovskaya e l'attivista per i diritti umani Natalya Estemirova.

Mantenere viva la memoria

Un gruppo di devoti sostenitori di Nemtsov ha tenuto una veglia ininterrotta sul posto in cui è stato ucciso da allora, con almeno una persona che custodisce sempre fiori e ritratti, che il comune di Mosca cerca di cancellare regolarmente. Funzionari russi hanno deviato le chiamate per installare una targa commemorativa al politico ucciso sul ponte dove gli hanno sparato.