Egitto-Ue: Il caso di Patrick Zaky arriva al Consiglio europeo

David Sassoli, European Parliament President commenting on Patrick's arrest #FreePatrick For English and Italian scroll down "أشعر بأهمية أن ألفت انتباهكم إلى قصة باتريك زكي، طالب الماجستير المصري بجامعة بولونيا والذي ألقي القبض عليه صباح الجمعة في مطار القاهرة الدولي. لقد تم التحقيق مع باتريك، وفقا لمنظمة العفو الدولية، كما تم ضربه وتعذيبه لمدة ١٧ ساعة، وهو لا يزال حتى الآن رهن الاحتجاز. وعليه فنحن نطالب بالإفراج الفوري عن باتريك زكي وعودته سالما الى أسرته ودراسته" ديفيد ساسولي - رئيس البرلمان الأوروبي تعليقا على إعتقال باتريك جورج زكي #الحرية_لباتريك_جورج "I therefore call for the immediate release of Patrick Zaky and for his safe return to his family and his studies..." David Sassoli, European Parliament President commenting on Patrick's arrest #FreePatrick "Chiedo quindi il rilascio immediato di Patrick Zaky e il suo quieto ritorno alla sua famiglia e ai suoi studi ..." David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, sull'arresto di Patrick #PatrickLibero