"L'audacia" di Agnès B. in mostra nella sua nuova galleria d'arte

La regina della moda francese Agnès B. dalla passerella si sposta in una galleria d'arte. La sua galleria d'arte parigina, dove esporrà la sua collezione (una collezione da 5.000 pezzi, ndr). Nata come Agnès Troublé 78 anni fa, dopo una giovinezza travagliata - un matrimonio fallito da adolescente e un parto gemellare a soli 19 anni - è rinata, trasformandosi in una delle icone della moda transalpina. Oggi Agnès B. ha quasi 300 negozi in tutto il mondo.

Questa è solo una parte della mia collezione d'arte. Si basa sul tema dell'audacia. Perché mi rendo conto che l'audacia - cioè fare il passo nonostante i dubbi - è molto, molto presente nella mia collezione. Così viene fuori in questa particolare mostra Agnès B. Stilista e collezionista d'arte

In questa prima esposizione, ci sono tantissime foto, ma anche disegni, dipinti, sculture, installazioni, suoni, video e film, per un totale di 250 opere. La galleria della stilista non è solo un luogo per mettere in mostra l'arte, sarà anche una "fabbrica di cultura e solidarietà sociale". "La Fab", come ha voluto chiamarla, apre questa domenica nel 13° arrondisement di Parigi.