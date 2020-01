Sui gommoni risuona il pianto disperato di un bambino, cullato dalla nenia di un soccorritore della Ocean Viking: uno dei 149 minori, 132 dei quali non accompagnati, salvati dal team di SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere nel corridoio di mare tra la Libia e la zona di ricerca e soccorso maltese.

5 operazioni, tutte notturne, nelle ultime 72 ore, dove non c'è presidio se non quello della ong.

Sono 407 le persone salvate: 255 adulti (tra cui 39 donne, 12 delle quali incinte).

La mappatura geografica della disperazione dice Sudan, Somalia, Eritrea: da lì sono partiti i migranti che hanno preso il mare. La Ocean Viking ha sollecitato l'approdo in un porto sicuro, l'unica a rispondere è stata la Libia: invito declinato per ragioni umanitarie e di sicurezza che Tripoli non può garantire. In attesa di altre indicazioni per lo sbarco dei migranti, una donna con gravi ustioni da combustibile è stata evacuata dall'Ocean Viking: è stata trasportata a Malta in elicottero, insieme ai suoi 3 figli. Salvata ieri sera, il team di MSF ha stabilizzato le sue condizioni, ma la permanenza a bordo rischiava di sviluppare complicazioni.

Altre 16 persone sono state invece recuperate dalla Alan Kurdi, la nave della Sea Eye: tre migranti erano gravemente disidratati e sono stati sottoposti a cure mediche. Si tratta del secondo salvataggio della ong, che ha attualmeente a bordo 78 persone.