Kirghizistan , prima squadra di hockey su ghiaccio femminile

Correva l'anno 1988 quando la Giamaica decise di organizzare una squadra olimpica di Bob a 4. E in Giamaica, paese vicino all'equatore, non è che faccia freddissimo. Poi l'esempio venne seguito da altre nazioni dellla regione.

Non c'è da stupirsi quindi che in Kirghizistan delle ragazze abbiano deciso di creare una squadra di hockey su ghiaccio perché, come dice la capitana: "Le ragazze possno essere forti come i maschi".

Lo spogliatoio di queste ragazze è un garage e l'allenatore della squadra è il proprietario del garage.

Dice l'allenatore: "Io qui ci tenevo la mia auto, ma avevamo bisogno di uno spogliatoio dopo aver ricevuto l'equipaggiamento e le tenute da gioco".

Per ora le ragazze si allenano fra di loro puntano a sfidare i maschi. L'obiettivo e soprattutto convincere sempre più ragazze di questo paese a lanciarsi in questo sport fino magari a formare una federazione e avere, perché no, un campionato.