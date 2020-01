Il pensiero magico nella cinepresa. Fellini nasceva 100 anni fa

Fellini è una ridda di immagini e personaggi senza tempo, senza età. Quel regista che adesso avrebbe compiuto 100 anni ha trasformato i simboli, le gioie, i dolori, le tragedia e l'ironia di tutta l'talia novecentesca in una cifra stilistica universale.

“Nulla si sa, tutto si immagina” amava ripetere spesso. Nato nel 1920 a Rimini, sulla costa adriatica italiana, quella zona che i generali alleati avevano definito il ventre molle dell'Europa, Fellini ha giocato con i sogni, i clown i personaggi macchiettistici e i fantasmi di tutta una vita. Da Lo sceicco bianco, I vitelloni, arrivando fino a _8 1/2 Amarcord, Casanova, La Voce della Luna.

La sua dolente o giocosa ironia non ha risparmiato nulla: dalla grassa provincia romagnola fno ai ricordi della spacconate fasciste travestite con le vestigia dell'Antica Roma. E poi la sua ineffabile estasi davanti alla generosa bellezza delle donne: il loro erotismo, la potenza della loro anima. Ne La città delle donne è un monumento alla definitiva sconfitta del maschio e non solo del latin lover.

Con La Dolce vita posta fra le mani di Marcello Mastroianni e la favolosa Anita Ekberg, sotto la cascata della Fontana di Trevi che diventa l'acqua del paradiso perduto, Fellini svelò non solo il suicidio della società italiana del dopoguerra, ma anche la sua capacità di risorgere con quella potete ansia di vita e di allegria che è caratteristica della Penisola.

La città di Rimini rende omaggio al campione dei sognatori italiani con una serie di iniziative che rivela tutta la potenza del mito del regista di provinca che si aggiudicò ben cinque premi Oscar e diventò il maggiore oggetto del desiderio dei produttori hollywodiani. Accendete You Tube anche solo per mezz'ora e fatevi portar via ancora da uno dei suoi sogni, come dalla meraviglia di un tramonto sul mare.

Fellini diceva: "tutta l’Italia. I miei personaggi, rispondono a una esigenza interiore". Il mondo ricorda soprattutto l’unico regista che libera al massimo grado la fantasia e le possibilità della macchina da presa