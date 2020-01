Tra gli obiettivi dell'edizione 2020 c'è il raggiungimento della neutralità climatica, ovvero il raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni e l'assorbimento di CO2. Ecco come in nove misure.

Davos 2020: un Forum a impatto zero, le nove misure per raggiungere la neutralità climatica

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.