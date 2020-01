Sanzioni all'Iran: "I soldati europei in medioriente saranno meno sicuri"

"Quando Trump si è tirato fuori dall'accordo sul clima, cosa avete fatto voi europei?". Da Rouhani arriva il lungo elenco delle violazioni americane contro le quali l'Europa non ha reagito: "Quando Trump ha rotto con la NATO cosa avete fatto? E quando ha lasciato l'Unesco? Quando ha abbandonato il Consiglio per i diritti umani (ONU), cosa avete fatto?".

"Non vogliamo instabilità nel mondo - aggiunge Rouhani - Vogliamo che voi europei ve ne andiate da questa regione in modo saggio, non con la guerra".

Oggi i soldati americani sono in pericolo, domani i soldati europei potrebbero essere in pericolo

Con le possibili, nuove sanzioni, i soldati europei nella regione mediorientale saranno in pericolo. Il presidente iraniano, Hassan Rouhani, tenta di aprire una breccia, dopo la stretta di Washington e la chiusura dell'Europa provocata dal disimpegno di Teheran nei confronti del patto sul nucleare del 2015. La risposta della Repubblica islamica chiama in causa la sicurezza dei contingenti Ue nella regione 00:21

