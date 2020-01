La Commissione UE stima che gli investimenti supplementari sono necessarie per raggiungere l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030. Dovrà investire un totale di 260 miliardi di euro all'anno e si propone di dedicare 45 miliardi di euro all'anno dal 2021 al 2027. Ma non è abbastanza.

Il " Green New Deal" presenta un grande piano europeo per affrontare il cambiamento climatico.

"European Green New Deal": istruzioni per l'uso

