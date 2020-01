A post shared by Naomi Lloyd (@naomilloydtv) on Oct 4, 2019 at 5:15am PDT

Racconta Charlotte: "È davvero emozionante perché ci sono sempre nuovi negozi che spuntano qua e là, è bello uscire a curiosare. C'è sempre qualcosa di nuovo da vedere, o un posto nuovo dove andare. Non ci si annoia mai. Le persone sono molto amichevoli... Soprattutto perchè Shimokita ha quell'atmosfera da piccola città ei tutti sono molto accoglienti. Puoi andare nei ristoranti giapponesi locali e sono davvero felici di ospitarti. È un posto davvero bello per la gente che viene e può provare un po' di cultura giapponese".

Oggi ha mantenuto la sua identità unica ed è nota per i suoi negozi vintage e per il suo stile bohemien.

"I cambiamenti qui a Shibuya riflettono il modo in cui la stessa società giapponese è cambiata. E questo sviluppo ci permette di prevedere come sarà il futuro del Giappone".

Una statua è stata costruita per commemorare Hachiko. Ora è un luogo di incontro e sono qui per vedere Kenji Ishiii, un professore ed esperto della storia di Shibuya.

Shibuya non è sempre stata così: era soltanto come una piccola stazione ferroviaria suburbana .

La giornalista di Euronews, Naomi Lloyd, ci accompagna alla scoperta della capitale giapponese anche in questa terza puntata di " Tokyo on the Move ".

