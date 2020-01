Teheran: Boeing ucraino abbattuto da un missile iraniano

E alla fine arriva la tragica conferma: la Tv di stato iraniana afferma che l'aereo di linea ucraino è stato involontariamente abbattuto per un errore umano.

Una contraerea affidata a incompetenti

La notizia giunge da quartier generale delle Forze armate iraniane. L'aeromobile precipitato quattro giorni fa poco dopo il decollo dall'aeroporto 'Imam Khomeini' di Teheran è stato "erroneamente" e "involontariamente" preso di mira dalle forze di difesa aerea iraniane che lo hanno scambiato per un "aereo nemico".

I civili pagano il prezzo degli errori di guerra

Tutti i 176 tra passeggeri e membri dell'equipaggio del 737 dell'Ukraine International Airlines sono morti a seguito dell'incidente. Fino a ieri l'Iran aveva negato di aver abbattuto il velivolo con un missile.

Le scuse tardive dell'Iran

"La Repubblica islamica dell'Iran si rammarica profondamente per questo errore disastroso" e le "indagini proseguiranno per identificare e perseguire" gli autori di questa "grande tragedia" e "questo sbaglio imperdonabile", afferma il presidente iraniano Hassan Rohani con un post sul suo account Twitter. "Coloro che sono coinvolti nello schianto dell'aereo ucraino saranno presto processati", assicura Rohani. Esprimendo rammarico e condoglianze a nome della Repubblica islamica, il presidente dell'Iran ha sottolineato che sono state prese misure legali contro "coloro che hanno commesso l'errore" e la gente sarà informata dei risultati. Rohani ha infine auspicato la rimozione delle debolezze del sistema di difesa del Paese.

Cambia il modo di volare

Intanto l'agenzia Ue per la sicurezza aerea (EASA) ha contattato le autorità nazionali dei 28 Paesi europei per estendere la raccomandazione di limitare i voli commerciali in alcune zone del Medio Oriente. Dopo una riunione degli esperti nel EU aviation security risk assessment group, l'EASA ha sconsigliato di scendere sotto i 25mila piedi sull'Iran oltre ad evitare di volare sull'Iraq, come già fatto due giorni fa. "La raccomandazione è fatta sulla base delle informazioni disponibili dopo i recenti eventi nella regione, compreso lo schianto del volo ucraino", precisa una nota.

Una reazione da Mosca

L'Iran deve "imparare la lezione" da questa tragedia, afferma il presidente della commissione per gli Affari esteri del parlamento russo Konstantin Kosachev.