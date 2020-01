Iraq, Usa uccidono un generale iraniano. Teheran: "Atto di terrorismo"

L'attacco statunitense all'aeroporto di Baghdad che ha ucciso il generale iraniano Qassim Soleimani ed altre sette persone rischia di far ripartire il conflitto armato in tutto il Medio Oriente.

