Nell'inferno d'Australia che conta ormai decine di morti e un fumo che copre l'oceano

Le navi della Marina militare australiana hanno raccolto dalle spiaggie centinaia di cittadini mentre decine di migliaia sono stati invitati a fuggire dalle loro case in Australia. Come della città costiera vittoriana di Mallacoota, che è stata isolata per giorni dagli incendi. Le previsioni indicano che il caldo e i forti venti peggioreranno ancora la situazione già gravissima.

Ancora 200 incendi attivi

Venerdì si contavano ancora 200 incendi attivi che hanno reso questa stagione la peggiore in assoluto. Gli stati di Victoria e del Nuovo Galles del Sud hanno dichiarato lo stato di emergenza. Dieci morti sono stati confermati nei due stati questa settimana e le autorità di Victoria affermano anche che mancano all'appello 28 persone. Anche l'Australia occidentale, l'Australia meridionale e la Tasmania sono investite dal fuoco.

Il premier Morrison continua a incassare critiche

Il primo ministro Scott Morrison rimane sotto schiaffo per la sua gestione della crisi. Ci sono stati australiani che non hanno voluto salutarlo e neanche incontrarlo. Ma lui si esibisce in discorsi di generico senso comune dicendo che è importante abbandonare le proprie case prima che il fuoco si avvicini.

Un'aria irrespirabile

Il fumo degli incendi ha degradato la qualità dell'aria trasformando i cieli diurni in oscurità quasi fosse notte nelle zone più colpite. Il fumo raggiunge anche i cieli del mar di Tasmania in Nuova Zelanda.

Da settembre almeno 17 persone sono state uccise dal fuoco, oltre 1.400 case sono state distrutte e circa 5 milioni di ettari di terra sono andati in fumo.