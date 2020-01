Nel video che potete vedere qui sopra, un poliziotto che, durante le proteste che infiammano Hong Kong da mesi, toglie la maschera protettiva a un manifestante, spruzzandogli poi negli occhi dello spray al peperoncino, per aver mostrato "resistenza passiva". Il fatto, già grave di per sé, ha avuto ancor più risonanza dal fatto che il dimostrante altri non era che Ted Hui, parlamentare e membro del Partito Democratico. Hui, spesso in prima linea come negoziatore, si trovava a Causeway Bay, dopo che la marcia a pro democrazia di mercoledì era stata bloccata dalle forze dell'ordine.