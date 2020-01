Netanayahu chiede di avvalersi dell'immunità

E' soltanto di ieri, 31 dicembre, inoltre la decisione della Corte Suprema di Gerusalemme di non esprimersi sulla eventuale idoneità del premier a ricevere l'incarico di formare il governo dopo le politiche del 2 marzo alla luce delle sue incriminazioni per corruzione, frode e abuso di ufficio. Una non-decisione a cui i tre giudici, sono arrivati dopo due ore di consiglio

Certo il procedimento di immunità deve essere prima approvato dalla Knesset: dapprima in una apposita commissione parlamentare e poi nell'aula plenaria, come ormai avviene dal 2005. Due degli ultimi tre casi di parlamentari che hanno chiesto l'immunità hanno incontrato il niet del parlamento israeliano.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha deciso di avvalersi della immunità parlamentare. Lo ha annunciato a un mese dalla incriminazione , a lui comminata, avvalendosi delle reti televisive. Il premier ha invocato l'immunità come suo diritto e insieme suo dovere "nei confronti dei cittadini" contro quelle che definisce "indagini pretestuose". L'immunità, ha aggiunto, avrà carattere temporaneo per poi presentarsi in tribunale e difendersi nel processo.

