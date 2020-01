Concerto di Capodanno: a Vienna la prima volta di Andris Nelsons

Il concerto di Capodanno di Vienna 2020 è stato il primo targato Andris Nelsons. Il direttore d'orchestra lettone, 41 anni, è attualmente direttore dell'orchestra del Gewandhaus di Lipsia e della Boston Symphony Orchestra (BSO). L'evento internazionale si tiene ogni anno nella sontuosa sala del Musikverein di Vienna. Nel programma musiche della dinastia Strauss e di compositori della loro epoca. Il Corpo di Ballo del Vienna State Ballet ha danzato con coreografie di José Carlos Martinez e costumi di Emma Ryott.

sala dorata del Musikverein di Vienna fermo immagine del video

La marcia di Radetzky

Il concerto di Capodanno di Vienna, che si è chiuso come di consueto con la marcia di Radetzky è stata accompagnata dagli applausi del pubblico. Per la prima volta è stata proposta una nuova versione del brano, più affine all’originale straussiano.

I biglietti estratti a sorte

Non tutti sanno che, data la grande richiesta, i biglietti vengono in parte estratti a sorte nel mese di febbraio. Per info cliccate qui.

I prezzi dei biglietti

Per il concerto del nuovo anno, quello che viene trasmesso in tv (1 gennaio ore 11,15), si possono acquistare un massimo di due biglietti: il prezzo varia da 35 euro a 1200. Da 25 a 860 per il concerto della fine dell'anno (31 dicembre ore 19,30) e da 20 a 495 euro per la preview della mattina del 30 gennaio (alle 11). Il programma è lo stesso. Per gli ultimi due concerti citati si possono acquistare un massimo di 4 biglietti.