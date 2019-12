Ponte Morandi: fiamme nel cantiere del nuovo viadotto

Un incendio è divampato all’alba nel cantiere del viadotto che andrà a sostituire il Ponte Morandi a Genova. Il rogo potrebbe essere partito dalle scintille dovute a un flessibile usato da un operaio che avrebbero raggiunto del polistirolo sulla sommità di una delle pile. Non ci sono feriti. Riaperta via Fillak, chiusa in via precauzionale in entrambe le direzioni dalla polizia. Due squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nei rilievi.

"Bruciava significativamente nella parte alta della pila, l'intervento dei colleghi è stato massivo e importante", ha commentato Gian Carlo Moreschi del Comando dei Vigili del fuoco di Genova.

L’incidente potrebbe causare un ulteriore ritardo nei lavori, la cui fine è già slittata di un mese e mezzo rispetto alla data iniziale di metà aprile 2020. Nel crollo del Ponte Morandi sul Polcevera, il 14 agosto 2018, morirono 43 persone.