Il 2020 nel calendario cinese è l'anno del topo. In Giappone una grande statua dedicata al segno zodiacale è stata collocata in un santuario a Misato, nel Sudovest del Paese, in segno di buon augurio per un anno felice e un raccolto abbondante.

La scultura è in polistirolo e ci sono voluti tre mesi per realizzarla. Il topo dorato sarà esposto nel santuario fino alla fine di febbraio.