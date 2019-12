Per il Segretario Generale dell'ONU i giovani salveranno la Terra

Gli orsi polari sulla banchisa che fonde. L'antartico che va in pappa. Dopo gli allarmi sulla catastrofe ambientale il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, lancia il suo messaggio di Capodanno e si schiera con i giovani che reclamano il diritto al futuro. Confessa che la sua più grande "fonte di speranza" è la gioventù mondiale, che ha chiesto di continuare a manifestare, pensando in grande ed esercitando pressione. "Quest'anno il mio messaggio di Capodanno è indirizzato alla più grande fonte di quella speranza, la gioventù del mondo - ha chiarito sottolineando che il 2020 inizia con incertezza e insicurezza - ma c'è anche speranza. (...) I cambiamenti climatici non sono solo un problema a lungo termine ma un pericolo chiaro e presente. Non possiamo permetterci di essere la generazione che ha cincischiato mentre il pianeta va a fuoco".

I grandi problemi internazionali

Il principale rappresentante delle Nazioni Unite ha ricordato le iniziative delle nuove generazioni in materia di azione per il clima, uguaglianza di genere, giustizia sociale e diritti umani, questioni in cui ha affermato che "è in prima linea e nelle notizie in prima pagina".

I 75 anni dell' ONU

Nel 2020 l'ONU festeggia i 75 anni dalla nascita, l’organizzazione creata alla fine della Seconda guerra mondiale ha come missione di evitare la terza guerra mondiale ma adesso deve anche schivare il suicidio climatico del pianeta. Una fase di criticità sulle risorse vitali e le condizioni ambientali rischi di incentivare soluzioni belliche. Oggi le Nazioni Unite sono un’organizzazione enorme, con un budget annuale di oltre 40 miliardi di dollari, quasi 200 stati membri e decine di agenzie impegnate a risolvere i grandi problemi del mondo, come la fame, le epidemie e le discriminazioni. Non sempre con molto successo. Guterres ha anche annunciato la creazione nel 2020, di un piano per una globalizzazione equa chiamato "Decennio d'azione per obiettivi di sviluppo sostenibile".