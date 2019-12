Natale: la triste vigilia dei cristiani rimasti in Siria

E' un Natale triste per i cristiani rimasti in Siria. Le famiglie sono smembrate a causa della guerra e in città sono rimasti solo gli anziani. Ma c'è chi non si arrende come il prete della chiesa Sayyidet Al-Beshara di Daraa, città a sud della Siria. Ha riparato il tetto colpito da un razzo e ha ripulito da cima a fondo la chiesa per la vigilia di Natale. "Prima dell'inizio della guerra più di 500 famiglie cristiane vivevano a Daraa, almeno la metà sono andate via" dice il prete a Afp. Nella messa di domenica scorsa c'erano solo poche decine di fedeli. Prima qui le chiese cristiane erano tre: ora è rimasta solo questa in piena attività.

Il prete ha fatto di tutto per sistemare la chiesa per la vigilia di Natale fermo immagine del video

Gerges Rizk prete della chiesa di Daraa

Ora ci sono aree in cui non esiste un solo cristiano. Non so quanto durerà questa situazione. Ci sono villaggi o aree abitate solo da poche persone anziane. Nella città di Daraa, circa metà della popolazione cristiana se ne è andata Gerges Rizk prete di Daraa

Non va meglio nella chiesa greco-ortodossa di Izraa, a nord di Daraa. Questa signora di 76 anni è rimasta da sola e non ha voglia di festeggiare.

Wasila Thiab residente a Izraa