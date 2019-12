Finlandia: Rovaniemi, Babbo Natale "scalda" le renne

Per coloro che non riescono a incontrare Babbo Natale di persona, c'è sempre la posta: nel vicino ufficio postale del villaggio, infatti, gli elfi si occupano di smistare le migliaia di lettere inviate da tutto il mondo .

In questo periodo dell'anno, il sole non sorge mai prima delle 11, ciononostante si lavora alacremente e, con l'elenco di Babbo Natale quasi completo, ora è possibile dire se i bambini sono stati cattivi o buoni durante il 2019.

