Un Libano sempre più diviso

Sostenitori dell'ex premier libanese Saad Hariri si scontrano con l'esercito a Beirut in Libano. Non hanno apprezzato la nomina di esponenti di Hezbollah, il movimento affine all'Iran, alla testa del prossimo esecutivo.

