Gli Oceano respirano a fatica, hanno perso il 2% dell'ossigeno

Gran parte del calore in eccesso trattenuto dalla Terra viene assorbito dagli oceani, il che impedisce la diffusione dell'ossigeno dalla superficie alle profondità. Il fenomeno favorisce anche la proliferazione di alghe e di conseguenza un aumento della domanda di ossigeno, ha spiegato Dan Laffoley, del programma Iucn Marine Science and Conservation.

Non bastavano le minacce portate dell'acidificazione delle acque e della pesca eccessiva . Le acque degli oceani hanno perso il 2% dell'ossigeno tra il 1960 e il 2010 e tale quantità dovrebbe essere ridotta di un ulteriore 3-4% entro il 2100 a causa del riscaldamento globale, con effetti drammatici sugli habitat e le economie costiere che dipendono da loro. È quanto emerge da un rapporto dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn).

