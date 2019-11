Alla stazione della metropolitana di Geneve-Champel, nella città svizzera di Ginevra, gli ingegneri sono impegnati nelle ultime ispezioni. Da qui, infatti, passerà la più grande rete ferroviaria regionale transfrontaliera d'Europa.

Si chiama Léman express, entrerà in funzione il 15 dicembre e con 240 treni al giorno collegherà 45 città tra Francia e Svizzera francese e tedesca, partendo da Coppet. e arrivando ad Annemasse, Bellegarde e Annecy, per un totale di oltre 230 km di ferrovia,

Un pendolare a Ginevra, Svizzera REUTERS/Valentin Flauraud

Un progetto da 300 milioni di euro, pensato per far fronte alla crescita demografica e al conseguente pendolarismo lungo la frontiera franco svizzera.

Ginevra ha un traffico tra i peggiori d'Europa: si stima che il tempo annuo trascorso in ingorghi stradali dagli automobilisti in città sia sensibilmente maggiori rispetto quanto registrato in megalopoli come Shanghai, Berlino o Toronto. l nuovo sistema ferroviario, secondo gli studi preliminari, contribuirà al decongestionamento delle strade. gli esperti prevedono che, nelle ore di punta, il traffico stradale sarà ridotto del 12%

"E' importante - spiega l'ad di Lémanis,Mario Werrens - che ci sia una rete ferroviaria ben strutturata, che permetta una mobilità che prima era davvero carente a parte le reti locali, e qualche autobus. Ora avremo una rete grado di trasportare molte persone con treni davvero veloci per collegare le grandi città di questa regione".

I treni che serviranno la rete comprendono una combinazione di locomotive svizzere e francesi, con operatori ferroviari nazionali di entrambi i paesi che lavoreranno insieme per verificare la compatibilità con le stazioni su entrambi i lati del confine. Una parte importante del programma è stata garantire che le nuove stazioni del centro città si collegassero agevolmente alle linee tranviarie di Ginevraa, consentendoi ai pendolari di accedere ai principali punti di riferimento della città in qualsiasi condizione atmosferica.

Il servizio sulla nuova rete partirà alle 05:05 del 15 dicembre.