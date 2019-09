Treni vs Bus: le lunghe tratte transnazionali (e non solo) sempre più verso il trasporto su ruote

Partire senza pensare a voli, bagagli o carburante. E' il trend del trasporto extra urbano per lunghi tragitti oramai da un po'. A entrare a pieno titolo nel trend è Bla Bla car, la società di carpooling, che ha deciso già da quest'estate di lanciare il servizio Bla Bla bus extra urbano.

Italia - Francia, Italia- Germania; Svizzera; Austria; Benelux; Spagna... Sono solo alcune delle tratte disponibili e future che Bla bla bus ha in mente e nel piano. Il 24 settembre si aggiungerà in tempo per l'oktoberfest la tratta Milano-Berlino. Prezzi al limite del low cost per quest'ultima offerta, ma solo -riferisce il direttore generale Andrea Saviane - per la prima settimana.

Il progetto è nato in Francia come risposta agli scioperi ferroviari dello scorso anno, che hanno fatto alzare i picchi di prenotazione del car pooling.

"Carpooling e bus sono offerte che aggiungono qualcosa di più al cliente e che parlano allo stesso pubblico, il quale punta su tariffe low cost e ha necessità di coprire tratte lunghe”. Così la società ha iniziato una sinergia con Ouibus, sinergia che continua tuttora con l'acquisizione della società dalla francese Sncf."

Il trend certo va a scapito del trasporto ferrioviario e la Commissione europea sta pensando anche ai veicoli elettrici o funzionanti con carburanti alternativi come spiega il Responsabile dei progetti europei dell'Istituto trasporti e logistica dell 'Emilia Romagna, Giuseppe Luppino:

"Dalle analisi che abbiamo potuto fare, grazie anche ai progetti che abbiamo sviluppato insieme ai nostri partner europei, un po' dappertutto esistono delle barriere che non fanno scendere i prezzi dei bliglietti dei treni, barriere che dipendono dalla frammentazione del mercato europeo in materia di mercato ferroviario ( come a esempio diverse legislazioni e un livello di competizione ancora lontano di quello che noi pensiamo)".

"Con la capienza che ha un autobus di stioccaggio di batterie- spiega ancora Luppino anche Presidente del Network Europeo OPEN ENLoCC - si puo' arrivare alle stesse distanze che compie un'auto".

Dal punto di vista dell'impatto tecnologico questa scelta che al momento va a scapito del trasporto e del mercato ferroviari, Luppino spiega:

"Non c'è solo l'elettrico c'è anche il metano, il metano liquido che ha altri tipi di emissioni e pero è sicuramente più ecologico del direselé e altri carburnati alternativi. Ci sono esperienze in tutta Europa di questi mezzi e queste tecnologie. Soprattuto in Svezia, ci sono dei test con autobus ibridi che permettono lunghe percorrenze senza fermarsi per ricaricare. e c'è un risparmio dal punto di vista economico del 60%."