Black Friday: tutti pazzi per i saldi on-line

Tutti pazzi per il Black Friday. Il venerdì nero che diventa d’oro per chi vuole fare affari e acquisti. Non solo nei negozi, ma soprattutto sui siti. E proprio l’on-line il settore che va per la maggiore. Nel 2018 il 60% delle persone in tutta Europa, tra i 16 e i 74 anni, hanno comprato on-line. Un vero boom, se si considera che nel 2008 solo il 32% usava internet per lo shopping.

Ma quello che sorprende è che l’E-commerce ha conquistato gli uomini quanto le donne. Se non di più. Un trend cresciuto negli ultimi 10 anni dal 30% al 59% . Si acquista di tutto. Dall’abbigliamento, ai prodotti per la casa, dalla classica spesa, ai gioielli super lusso. Intanto il Black Friday pre-Natalizio è una corsa ai regali. Tra i settori più gettonati, e super scontati, smartphone, tablet, tv. Ma anche elettrodomestici, viaggi, e i classici prodotti di moda. Nella classifica dei paesi dove l’E-commerce è un vero must svetta la Danimarca, seguita da Gran Bretagna e Regno Unito. Ma anche in Italia ormai è un trend molto gettonato.

Basta solo fare attenzione ai siti. Fidarsi di quelli più conosciuti e con tanto di certificato. E poi approfittare immediatamente delle offerte. Se non si è sicuri meglio aspettare e spendere qualche euro in più.