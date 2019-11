A Mosca un caffè con i ricci

Un caffè in dolce e simpatica compagnia. A Mosca un locale offre ai suoi clienti momenti di svago con simpatici animaletti. E così mentre si sorseggiano un thè, una cioccolata o una bibita, ci si diverte con adorabili ricci africani. Per la gioia dei bimbi ma anche dei loro genitori. Nei giorni feriali si paga 6 euro, in quelli festivi 8. I visitatori possono trascorrere un'ora tra torte e coccole alle dolci creature appuntite.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.