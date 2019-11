MADRID (SPAGNA) - La Spagna ha vinto la Coppa Davis per la sesta volta!

Nell'albo d'oro, succede alla Croazia, che l'hanno scorso in finale aveva sconfitto la Francia.

Nell'edizione 2019, decisive vittorie di Rafa Nadal e Roberto Agut Bautista sui canadesi Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime.

Shakira e Gerard Piqu¨: è del calciatore del Barcellona l'idea di riformare la Coppa Davis.

Protagonista assoluto Rafa Nadal: il tennista di Manacor è stato capace di vincere, questa settimana, tutte le partite disputate, otto in totale.

Nadal ha completato il trionfo spagnolo sconfiggendo Shapovalov per 6-3 7-6, salvando un set-point nel tie-break, in un'ora e 54 minuti, firmando il secondo e decisivo punto per la Spagna, dopo che Roberto Agut Bautista - sguardo al cielo ricordando suo padre morto giovedì - aveva sconfitto Auger-Aliassime per 7-6 6-3 in un'ora e 50 minuti.

Il primo esperimento del nuovo formato della Coppa Davis, dopo 119 anni di storia, reca dunque a caratteri cubitali il nome di Rafa Nadal.

Oltre a quello del suo "inventore, il calciatore Gerard Piquè.

Rafa Nadal, numero uno del mondo, 33 anni, ha concluso la stagione al primo posto per la quinta volta in carriera, dopo aver vinto due titoli del Grand Slam (il suo dodicesimo Roland Garros e il suo quarto U.S. Open), e trascinando la squadra capitanata da Sergio Bruguera alla vittoria e all'Insalatiera d'Argento.