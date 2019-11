Perù, "Copa Libertadores": vince il Flamengo 2-1 contro i River Plate

Il Flamengo di Jorge Jesus, che era arrivato alla finale dopo aver superato nella fase ad eliminazione diretta l’Emelec, l’Internacional e il Gremio, ottiene così anche il pass per il Mondiale per Club.

Il Flamengo ha vinto la 60/a Coppa Libertadores, la Champions League sudamericana, battendo per 2-1 i campioni in carica del River Plate nel match disputato allo stadio Monumental di Lima in Perù.

