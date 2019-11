Calcio donne: è "huelga" vincente, le calciatrici ottengono l'aumento

Solo sabato scorso, Paloma Fernández, capitana dell'Espanyol, aveva espresso delusione e contrarietà per il rifiuto delle società sportive a un compromesso su salari, riconoscimento dello stato di gravidanza e ferie. Una questione annosa, che le giocatrici spagnole hanno affrontato con uno sciopero generale, il primo dalla creazione del campionato nel 1988, sciopero che ha registrato il 90% di adesioni. L'astensione ha di fatto congelato il nono turno della Primera Iberdrola, in cui militano 16 squadre. Con l'intesa sull'aumento salariale e l'indicazione di un part-time ad almeno il 75% , il campionato potrà dunque riprendere.

Hanno appeso gli scarpini al chiodo, hanno vinto la loro battaglia sindacale: le calciatrici spagnole ce l'hanno fatta. Club e tesserate della Primera División hanno concordato un salario minimo, e non più medio, di 16.000 euro all'anno. Le due parti hanno fissato al 20 dicembre la deadline per l'attuazione delle misure frutto dell'intesa.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.