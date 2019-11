Iran, cala il vento (sedato) della protesta, aumentano le sanzioni degli USA

La desolazione che regna dopo le proteste sedate in Iran è tutta visibile qui, nel servizio che vi proponiamo: immagini di distruzione di luoghi simbolo come banche e attività commerciali, strade ma anche qualche abitazione. Mentre il clima non cessa di scaldarsi, dopo le nuove sanzioni varate da Trump e in arrivo per le censure internet che tuttora persistono in Iran.

Il capo della giustizia iraniana, Ebrahim Raisi, si è scagliato contro coloro i quali "negli ultimi giorni hanno approfittato di ciò che stava accadendo e delle richieste e delle preoccupazioni del popolo. Chi ha istigato le proteste - ha affermato Raisi - creato insicurezza e fatto tremare i cuori di donne e bambini, attaccato la proprietà pubblica, loro e i loro mandanti devono sapere che li aspetta una terribile punizione".

Altra "tegola" da parte di Washington poi è quella che vede il governo iraniano condannato da un giudice federale negli Stati Uniti con il risarcimento di 180 milioni di dollari al giornalista del Washington Post Jason Rezaian e la sua famiglia. Rezaian, ex corrispondente del Post a Teheran, è stato detenuto per 18 mesi in Iran durante i colloqui per l'accordo sul nucleare, dopo essere stato prelevato nel luglio del 2014 e confinato. Anche la moglie fu detenuta per due mesi.

Secondo il portavoce di Raisi, inoltre, sono circa un centinaio i leader delle proteste che sono stati arrestati dalle guardie rivoluzionarie iraniane.

Mentre le violenti proteste scoppiate una settimana fa, dopo il rincaro della benzina sembrano placarsi, dunque, e a seguito della dura repressione delle forze di sicurezza, l'esercito della Repubblica islamica mobilita migliaia di soldati, per simulare un conflitto sul Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz, una maxi-esercitazione fatta per testare i nuovi equipaggiamenti e il livello di preparazione a possibili minacce di guerra.