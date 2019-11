Nei prossimi giorni si prevedono circa 24 rimpatri ancora, tra francesi tedeschi e irlandesi. Sono1.200 i combattenti dell'Isis in carcere, al momento, tra cui diversi occidentali ed europei: non ci sarebbero italiani. Altri 287 jihadisti del califfato, poi, in gran parte stranieri, sono stati catturati da Ankara dopo l'offensiva lanciata il 9 ottobre contro i curdi nel nord-est della Siria.

Anche un americano, arrestato durante l'operazione militare lanciata il mese scorso nel nord della Siria (e identificato dai media locali come il 39enne Muhammad Darwis B.), rimasto per tre giorni nella zona cuscinetto tra Grecia e Turchia nei pressi della provincia turca di Edirne, è ora stato espulso dopo che il suo ingresso era stato rifiutato dalle autorità di Atene.

