Sta per uscire in tutta Europa un fllm che non piacerà molto...all'Europa.

Una storia drammaticamente vera, vicina noi anche nel tempo.

La Grecia nel 2015: l'economia è a pezzi e il paese è sull'orlo del fallimento.

Il nuovo governo di Alexis Tsipras si ribella contro l'austerity di ferro dell'UE e diventa un simbolo per milioni di cittadini europei.

Il film "Adults in the room" del regista greco Costa-Gavrás (vero nome Konstantínos Gavrás), 86 anni, è tratto dal libro dall'ex ministro delle finanze ellenico Yanis Varoufakis che racconta i negoziati, anche drammatici, tra la Grecia e la Troika.

"Mi sono venuti i capelli bianchi"

Spiega Christos Loulis, l'attore che interpreta Varoufakis:

"Durante quel periodo siamo tutti invecchiati di dieci anni. Anche a me i capelli sono diventati bianchi. Ê stato un periodo molto duro, con molta ansia, sia che tu fossi da una parte o dall'altra".

L'attore greco Christos Loulis.

"La sinistra ha fallito ovunque"

Regista militante da sempre, Costa-Gavrás - con il suo nuovo film - racconta una storia vera contro quella che vede come una dittatura invisibile, ma implacabile: l'economia del Terzo Millennio, rievocando la crisi greca ed europea del 2015, simbolo del trionfo della finanza a scapito dei cittadini e del fallimento della sinistra.

"La sinistra, la sinistra europea, ha fallito ovunque. Quindi quando parliamo di sinistra, dobbiamo capire...ma qual è la sinistra?

Per me, la sinistra non è fatta dagli uomini.

La sinistra è fatta da due o tre 3 idee essenziali in una società, è una filosofia di vita Poi questa filosofia di vita è stata affidata ad alcuni politici che hanno fallito, molti si sono comportati male, altri in Grecia che sono finiti addirittura in prigione". Costa-Gavras 86 anni, regista

"Adults in the room" è costruito come un thriller, con i suoi equilibri di potere, i suoi segreti, le sue minacce e personaggi veri di nome Christine Lagarde, Jean-Claude Juncker e Alexis Tsipras...

Una scena del film in cui compare l'attrice che interpreta Christine Lagarde, attuale Presidente BCE.

Un film che, probabilmente, non piacerà molto ai leader dell'Unione Europea.

Ma Costa-Gavrás non fa sconti a nessuno.

Il trailer