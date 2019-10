Thailandia: l'hamburger dei record

Un hamburger che pesa sei chilogrammi, per 10.000 calorie, ricoperto da anelli di cipolla fritti, strati di pancetta e maionese. Di sicuro non è un hamburger per i deboli di cuore.

"Chris Steaks and Burgers" a Bangkok è un ristorante specializzato in piatti di carne big size e serve questo hamburger ai clienti, in una sorta di sfida. Promette infatti un premio di 10.000 Baht (oltre 330 euro) per colui che riesce a finirlo in soli 9 minuti. Impresa quasi impossibile, ma mai dire mai.