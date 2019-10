Sabato cruciale per la Brexit. Nel pomeriggio il Parlamento britannico dovrebbe esprimersi sul nuovo accordo siglato due giorni fa da Regno Unito e Unione europea. Il condizionale è d'obbligo perché uno sviluppo delle ultime ore potrebbe portare ad uno spostamento del voto.

Prima il Parlamento - riunitosi di sabato per la prima volta dal 1982 - sarà chiamato ad esprimersi su un emendamento presentato ieri dall'ex deputato conservatore Oliver Letwin: se dovesse passare, il voto sull'accordo slitterebbe a dopo che il Parlamento avrà approvato la legislazione necessaria ad implementarlo. Uno slittamento che di fatto costringerebbe Johnson a negoziare un nuovo rinvio con l'Unione europea.

L'emendamento di Letwin dà voce alla diffidenza e ai sospetti di una larga fetta dei parlamentari. Il timore è che - in caso dì sì all'accordo - l'ala più di dura dei conservatori pro Brexit faccia naufragare l'approvazione dell'impianto legislativo necessario nei pochi giorni che mancano al 31 ottobre, in modo da causare un'uscita senza accordo.

Un rinvio sarebbe "insensato, costoso e corroderebbe profondamente la fiducia pubblica", ha detto Johnson nel suo discorso di apertura alla Camera dei Comuni. Un altro rinvio dopo tre anni e mezzo di attesa non avrebbe senso, ha detto il premier, quando sul tavolo c'è "un nuovo grande accordo" che può essere approvato.

Jeremy Corbyn ha ribadito il suo no all'intesa. "A questo governo non si può credere e noi non ci faremo ingannare", ha detto il leader laburista, secondo cui l'accordo di Johnson sarebbe dannoso "per l'economia" del Paese, per "i diritti dei lavoratori e per l'ambiente".

L'accordo ha bisogno di almeno 320 sì per essere approvato. L'esito del voto è imprevedibile: l'unica certezza è che il premier non potrà contare sull'appoggio del Partito Unionista nordirlandese, secondo cui il nuovo accordo prevede una differenza di trattamento inaccettabile tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e neanche su quello del partito Nazionale scozzese. Johnson ha dalla sua parte l'ala dura dei conservatori e, stando alle indescrezioni dei media britannici, anche una trentina tra ex conservatori e laburisti.