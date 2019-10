Sono in corso in Polonia le elezioni parlamentari che risulteranno decisive per la direzione politica del paese nei prossimi 4 anni.

Il partito conservatore di governo Diritto e Giustizia (Pis) spera di ottenere abbastanza voti per restare al potere e formare il prossimo governo, anche se l'opposizione, divisa in quattro coalizioni di diversi orientamenti politici, proverà anch'essa a raccogliere abbastanza consensi e qualche seggio in parlamento.

Sono circa 30 milioni i polacchi che si recheranno alle urne in queste elezioni e due sono gli aspetti chiave da tenere in considerazione:

Il primo è rappresentato dall'affluenza.

Nelle ultime elezioni del 2015 era stata del 51%. Secondo alcune fonti, i primi dati indicherebbero un'affluenza in aumento in questa occasione.

Il secondo aspetto riguarda la prestazione dei partiti minori all'interno delle coalizioni. Se saranno in grado di raggiungere la soglia di sbarramento del 5% e ottenere seggi, le acque potrebbero diventare agitate ed esserci alcuni problemi circa la composizione del prossimo parlamento.

Le prime indicazioni sull'aspetto del futuro governo arriverranno alle 21 ora dell'Europa centrale quando usciranno gli exit poll