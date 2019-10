Colpo da maestro per il "piemontese" Egan Bernal.

Proprio in Piemonte, dove il 22enne corridore colombiano ha vissuto per due anni nel suo periodo italiano - in particolare nella zona del Canavese, in provincia di Torino -, il trionfatore del Tour de France 2019 vince il "Gran Piemonte", classica erede dello storico Giro del Piemonte.

A 50 km dall'arrivo la gara - 179 km da Agliè al Santuario di Oropa - entra nel vivo, con sei uomini in fuga dall'inizio della corsa: Stephane Rossetto, Carlos Barbero, Elie Gesbert, Francesco Romano, Mattia Bais e Enrico Battaglin (già vincitore a Oropa di una tappa del Giro d'Italia), con un vantaggio massimo di 3'58".

Ma all'attacco della salita di Nelva, il vantaggio era già diminuito a poco più di un minuto nei confronti del gruppo.

E se ne vanno Bais (Androni Giocattoli) e Rossetto (Cofidis), poi è il francese a rimanere da solo, ma il gruppo - trainato dal Team Ineos - lo assorbe a 25 km dal traguardo.

Ultimi 11 km in salita da Biella fino al Santuario di Oropa. Prima parte con pendenze dolci, ma poi la strada si inerpica.

A 5 km dall'arrivo, cominciano gli attacchi: il primo è dello svizzero Mathias Frank, "stoppato" dal piemontese Diego Rosa.

L'arrivo solitario e trionfale di Egan Bernal al Santuario di Oropa.

Ai -3 si forma un gruppetto di sette corridori, tra cui Ivan Sosa e Egan Bernal, che lanciono l'affondo decisivo in vista dello strappo finale: allo striscione dell'ultimo km Bernal è solo, con 12 secondi di vantaggio. Sembra irraggiungibile e lo resta fino allo striscione d'arrivo: il vincitore del Tour vince il "Gran Piemonte"!

Proprio ad Oropa, dove nel 1999 Marco Pantani fece una leggendaria impresa!

Sul podio, l'altro colombiano Sosa e il belga Nans Peters.

Il podio del "Gran Piemonte": Sosa, Bernal, Peters.

Per Bernal è la prima vittoria in carriera in una classica. Completa un 2019 straordinario: Parigi-Nizza, Giro di Svizzera, Tour de France e - adesso - il "Gran Piemonte.

Ultimo appuntamento, classica-monumento di fine stagione, sabato: il Giro di Lombardia.

Non ci sarà il vincitore dell'anno scorso, il francese Thibaut Pinot.