Toulouse-Lautrec precursore del futurismo. Grande mostra a Parigi

Era dal 1992 che la Francia non ospitava una retrospettiva dedicata a Toulouse-Lautrec. Fino al 27 gennaio il Gran Palais di Parigi mette in mostra 200 opere che esplorano l'universo dell'artista, vissuto alla fine dell'Ottocento e considerato precusore di movimenti d'avanguardia come il futurismo.

Stéphane Guégan, curatore della mostra, sottolinea come Lautrec sia "decisamente moderno per il modo in cui ha trasformato il linguaggio pittorico, che ha reso più dinamico e mordente, e anche per i suoi soggetti. Ha fatto entrare la vita moderna, le automobili... Nelle sue opere si vede il tempo che mette il piede sull'acceleratore tra il 1880 e il 1890".

Cliente abituale del Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec è stato un assiduo frequentatore di cabaret, teatri e circhi parigini. Nel suo atelier a Montmartre ha immortalato il mondo bohémien e la prostituzione delle sue notti parigine. Una vita che ha logorato il suo fisico già fragile, affetto da una malattia genetica alle ossa, e lo ha portato ad una morte prematura, a soli 36 anni.

"Lautrec non ha solo fatto entrare nella sua pittura la vita del cabaret, la Parigi notturna, le prostitute, la musica, ma ha vissuto tutto ciò. È uno dei rari artisti che ha avuto esperienza di ciò che ha ritratto. Quando si dice che è stato un cronista della Belle Époque ci si sbaglia, perché ha dipinto quello che era il suo mondo. Quello dei piaceri, dei bordelli... Era ben noto alle ragazze. E la sua pittura non solo ci colpisce per la sua vitalità e intensità, ma per la vicinanza che stabilisce con il suo soggetto", dice Guégan.

La mostra apre in concomitanza con i festeggiamenti per i 130 anni del Moulin Rouge.