Kuduro: la danza e il ritmo angolani che hanno conquistato il mondo

"In questa prima puntata della nuova edizione di Explore Angola vi fareremo scorprire il Kuduro, una danza e uno stile musicale nato nei famosi quartieri di Luanda, proprio come a Viana.

Un sound che sta conquistando tutto il mondo. Il Kuduro è un modo di pensare e sentire. Tony Amado è una star qui nei quartieri di Luanda. Per capire cosa c'è ha fatto diventare il Kuduro una vera moda, ci ha portato nelle periferie della capitale dove questo stile, tipicamente angolano di danza e musica, nato A Sambizanga, Tony Amado sta facendo molto scalpore ... e tutti vogliono imitarlo.

Amado ci spiega di essere stato ispirato da un film di Jean-Claude Van Damme, da una scena dove lui era ubriaco... e da altre scene. "Da questo contesto ho prodotto questa musica, il Kuduro, e da qui è partito un progetto, dove abbiamo coinvolto anche altre persone a partecipare, e poi il progetto è cresciuto. Gli artisti di Kuduro sono per lo più persone della periferia che cantano e ballano per elevarsi socialmente.”

UNA FILOSOFIA DI VITA PIENA DI ENERGIA ED OTTIMISMO

In un'altra zona della capitale, Zango IV ha lo stesso entusiasmo: tutti vogliono mostrarci la propria interpretazione di Kuduro. Al calar della sera, ci dirigiamo nel quartiere di Rangel per incontrare la "nuova generazione di Kuduro": giovani artisti come Karliteira. Lui ci fa notare che la popolarità di questo genere musicale è in gran parte dovuta alla sua energia positiva: “ll Kuduro è uno stile che può curare qualsiasi cosa, qualunque sia il tuo problema, questo è lo spirito positivo che ha questo genere musicale..»

Il giorno successivo, siamo stati in uno studio per vedere dove avviene la magia del Kuduro, e come si produce questo suono unico. Nuno Tello è un produttore musicale: "Non c’è uno strumento particolare nel Kuduro. Noi siamo riusciti a registrare questa musica con un vero gruppo di percussionisti; abbiamo usato ritmi elettronici e abbiamo realizzato qualcosa di simile a quello che avremmo ascoltato durante il carnevale: questa è l'essenza della nostra tradizione.”

Atmosfera festosa, ritmi veloci, testi non sofisticati e coreografie spontanee. Per gli angolani, il Kuduro è l'essenza di una nazione, il suo orgoglio e questo ottimismo ha conquistato tutto il mondo. Preto Show è appena tornato da un tour nei Paesi Bassi: "Non mi aspettavo tutte quelle persone ... C’era davvero un grande desiderio di ascoltare il ritmo angolano, lo stile angolano. Quindi questo significa che stiamo gradualmente crescendo e riusciremo a portare questo stile, il nostro stile nazionale, verso altri orizzonti e ad altri continenti.”

Non ci resta che scatenarci al ritmo del kuduro.