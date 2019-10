Come un gioco del destino. Niente arcobaleno a Londra per la prima del film sulla vita di Judy Garland, ma una pioggia malinconica ad fare da sfondo alla celebrazione della fragile figura di Judy Garland, interpretata da una magistrale Renée Zellweger che ripercorrere le orme della star holliwodiana che ha iniziato la sua carriera da bambina e che tutti ricordiamo come la dolce Dorothy de 'Il mago di Oz'.

Il film diretto da Rupert Goold è ambientato nel 1969, quando la Garland arrivö a Londra per una serie di concerti, Un grande successo e un tutto esaurito che stridono con con la battaglia contro alcolismo e depressione che la grande attrice ha dovuto combattere.

Non solo una biografia, ma un faro puntato su quella macchina da soldi che è Hollywood, da sempre ossessionata da bellezza e gioventù e che in quel particolare momento metteva all'angolo splendide attrici e professioniste per il solo fatto di aver raggiunto i 40 anni.

Un film, racconta la Zellweger, "che non è solo una celebrazione del suo spirito e la sua eredità o un racconto dell'ultimo drammatico capitolo della sua vita . Piuttosto uan storia che fa capire meglio la situazione in cui si è trovata , per apprezzare quanto sia stata eroica e importante, non solo nella storia del cinema o del pop, ma nella storia in generale. "

Il regista teatrale inglese ha esaltato l'interpretazione della Zellweger:

" Nel momento in cui ha iniziato a cantare ho visto qualcosa di grande. Lei è un'incredibile performer e io ero solo entusiasta di fare partedel progetto".

Il film sull' iconica star americana Judy Garland, morta a 47 anni di overdose dopo 45 anni di carriera, ha celebrato la sua prima europea a Londra ed ora è in distribuzione mondiale .