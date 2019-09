I mille sapori di Shanghai

Street food tradizionale, ristoranti stellati Michelin. Mercatini con prelibatezze locali. Shanghai vanta una scena gastronomica variegata e gustosa, con i suoi infiniti sapori.

SHANGHAI TRA CIBO E TRADIZIONI

E noi di euronews siamo andati alla ricerca di queste delizie gastronomiche. La nostra prima tappa è stata il Tianzifang Bazaar. Una specie di labirinto di negozi e bancarelle. Qui va per la maggiore scegliere le salse di ogni tipo e poi abbinarle a pollo o maiale. Quella al peperoncino va per la maggiore. Migliaia di visitatori ogni giorno riempiono questi vicoli e queste stradine.

SAPORI DI OGNI TIPO

Carne, pesce, pasta, pane, cibo piccante o agrodolce ... Quando pensiamo al cibo in Cina, forse pensiamo solo agli involtini o al riso. Ma c’è molto di più. Dal vivace bazar, per il pranzo ci siamo spostiamo al Donghu, un hotel tradizionale cinese. In cucina il suo chef di punta, Hong Xing ha preparato un piatto di pesce. "Quello che abbiamo qui è l'autentica cucina di Shanghai, gamberi fritti con polpa e uova di granchio. Il granchio aggiunge quel sapore delicato e il gambero è succulento. La combinazione dei due cibi riflette lo stile di cottura di Shanghai. Abbiamo poi delle torte di riso - uno spuntino tradizionale", ci ha raccontato lo chef.

PESCE, CARNE E MOLTO ALTRO

Non solo pesce. La Cina è famosa per la sua anatra arrosto di Pechino. Qui a Shanghai, viene cucinata in un forno a legna che le da un gusto unico. Oltre al cibo cinese, si possono trovare anche influenze occidentali. Come qui, nella vivace zona di Xintiandi. Altra tappa d'obbligo il 58esimo piano del Ritz Carlton dove si può gustare il tè del pomeriggio. Torte, spuntini salati e una vista mozzafiato, di giorno e di notte.

In effetti, la skyline di Shanghai è un tripudio di colori di notte. Il fiume Huangpu - che divide la città a metà – è popolare per le crociere. Yu Garden brilla anche di notte. Cultura, tradizione e, naturalmente, gastronomia. Il dim-sum e o croccanti panini fritti, sono molto popolari tra i visitatori. Tra i ristoranti tipici c'è il Nanxiang Mantou. Un luogo dove leccarsi i baffi.

La cucina di Shanghai, città di porto, predilige naturalmente i piatti di pesce e i prodotti del mare. Ma si trova anche una grande varietà di ricette e di ingredienti: oltre a pesce e crostacei, sono molto utilizzati anche carne e verdure, per ogni tipo di palato e di portafogli.