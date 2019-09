Napoli asfalta Liverpool

Notte magica e azzurra. Nel primo appuntamento di Champions della stagione il Napoli, in finale di partita, regola la pratica Liverpool. All'82esimo filtrante di Mertens per Callejon che cade. Rigore batte Mertens. Il portiere Adrian intuisce, ma la palla finisce nel sacco. In pieno recuppero Llorente raddoppia approfittando di un pasticcio difensivo di van Dijk e fa due a zero per la squadra di Ancellotti con un recupero di oltre sei minuti che non aiuta gli inglesi.

Nell'altra partita del gruppo E Salisburgo asfalta il Genk con un imbarazzante 6 a 2 e i belgi già in difficoltà per la differenza reti.

L'Inter di Antonio Conte provoca un altro mal di testa ai suoi tifosi non andando oltre un pareggio con il modesto Slavia Praga e le polemiche arriveranno certamente. Il Barcellona pareggia a reti inviolate in Germania contro il Borussia Dortmund.

Nel gruppo G il Lipsia va a vincere in Portogallo contro il Benfica. Doppietta di Werner che si sveglia in finale di partita e mette nei guai le aquile, ridotte a passerotti. Il Lione fa uno a uno contro lo Zenit San Pietroburgo. L'Olympique ha comunque mostrato momenti di bel gioco e dopo le vittorie in campionato si cominciano a vedere momenti di bel gioco al Groupama stadium.

Nel gruppo H l'Ajax travolge 3 a 0 il Lille. I lancieri non sembran però risentire di qualche partenza importante e si confermano fucina di talenti. Sconfitto in casa il Chelsea da un Valencia corsaro. Chissà se Sarri è dispiaciuto.