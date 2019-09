Champions League: Atlético-Juve e PSG-Real

Nella giornata in cui scendono in campo Juventus e Atalanta, la sfida più intrigante di Champions League va in scena al "Parco dei Principi" di Parigi.

Il Paris Saint-Germain ospita il Real Madrid.

Tre assenze importanti per i "blancos": Sergio Ramos, Modric e Marcelo.

Psg senza due pezzi da novanta, come Kylian Mbappe e Edinson Cavani, infortunati: al centro dell'attacco Thomas Tuchel lancia Mauro Icardi.

"Senza dubbio con Cavani, Mbappe e Neymar sono più forti, ma è una squadra molto competitiva anche senza questi tre". Zinedine Zidane Allenatore Real Madrid

Zidane se la ride: ride bene chi ride per ultimo? REUTERS/Benoit Tessier

Anche Neymar non può giocare: è squalificato in Champions, anche se proprio in queste ore la sospensione gli è stata ridotta da tre a due giornate.

C'è grande attesa per questo nuovo assalto del PSG alla Champions, competizione che sembra stregata per il club parigino, nonostante i grandi investimenti.

Le cocenti eliminazioni degli ultimi anni pesano ancora nell'ambiente.

Thomas Tuchel sembra un po' perplesso. REUTERS/Benoit Tessier

Bruges-Galatasaray è l'altra partita del girone A.

Nel gruppo B, in campo Bayern-Stella Rossa e Olympiakos Pireo-Tottenham

Nel gruppo C, Manchester City in Ucraina contro lo Shakthar ed esordio assoluto in Champions dell'Atalanta con la Dinamo Zagabria.

Infine, aria di rivincita nel gruppo D tra Atletico Madrid e Juventus.

Completa il tabellone Leverkusen-Lokomotiv Mosca.