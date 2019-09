"Un fulmine è come un'enorme antenna"

I fulmini sono un fenomeno naturale molto particolare. Mohammad Azadifar, ricercatore all'Università di scienze applicate della Svizzera occidentale, è uno dei maggiori esperti di questo fenomeno.

"I fulmini generano campi elettromagnetici unici non solo in natura - spiega -, ma anche nell'ambito dei fenomeni creati artificialmente. Si tratta di campi che coprono sostanzialmente l'intero spettro elettromagnetico, dalle frequenze più basse, radio e microonde, fino ai raggi X e gamma".

Ma che cos'è un fulmine? "Un fulmine - risponde Azadifar - è in pratica come un'enorme antenna, irradia un'enorme quantità di campi elettromagnetici, che possono viaggiare per centinaia di chilometri. Possiamo avere diversi tipi di scariche elettriche, a seconda della direzione della propagazione del canale, che può, in generale, essere verso il basso: parte dalle nuvole e si scarica al suolo. Oppure può provenire anche dalla cima di una struttura alta, come un ripetitore o una turbina eolica".