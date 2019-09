NEW YORK (USA) - La carica delle 101... vittorie agli US Open - eguagliato il record di Chris Evert - porta Serena Williams in finale a Flushing Meadows, la sua 33esima finale in un Grande Slam, la decima a New York.

Affronterà la 19enne canadese Bianca Andreescu, alla prima finale agli US Open, ottenuta alla prima partecipazione al torneo.

È la terza giocatrice ad arrivare in finale agli US Open alla prima partecipazione: prima di lei, solo Pam Shriver e Venus Williams.

All'Arthr Ashe Stadium, Serena Williams ha impiegato 70 minuti per sbarazzarsi di Elina Svitolina (6-3 6-1): se vince in finale, eguaglia il primato di 24 Slam di Margaret Court!

Intanto è diventata, a 37 anni e 11 mesi, la "meno giovane" tennista ad avere raggiunto tutte le finali dello Slam.

Bianca Andreescu ha battuto in semifinale la svizzera Belinda Bencic per 7-6(5) 7-5.

Una progressione straordinaria per la giovane canadese di origine romena: lo scorso anno non superò le qualificazioni a New York e all'inizio del 2019 non era nemmeno nelle Top100.

La recente vittoria alla Rogers Cup, a Toronto, ha dato una dimensione nuova a Bianca Andreescu.

Nella finale, con Serena Williams logica favorita, può comunque succedere di tutto.